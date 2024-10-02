Роспотребнадзор объяснил, почему опята должны присутствовать в рационе

Опята – одни из самых распространенных грибов на территории РФ. При этом они обладают массой полезных свойств, рассказали в Роспотребнадзоре.

Например, в этих грибах содержится микроэлементы, которые помогают улучшить работу сердечно-сосудистой системы. В частности, опята – это природный источник белка. При этом они низкокалорийны, а значит, не угрожают прибавкой веса.

Помимо прочего, в опятах содержатся магний и калий, которые, как известно, улучшают работу сердца.

Вместе с тем, эти грибы помогают организму получить необходимое количество железа. В результате снижается риск развития анемии.

Еще один удивительное свойство опят – антибиотический эффект. Грибы обладают противовирусным эффектом и укрепляют иммунитет за счет высокого содержания витаминов.

В ведомстве уточнили, если говорить о витаминах, в опятах высокое содержание витаминов группы В, в частности, В2 и В3, которые способствуют нормальному функционированию сердечно-сосудистой, нервной и репродуктивной систем.

Ранее сообщалось, при каких заболеваниях показаны грибы. Так, полисахариды могут составлять до 60% сухой массы гриба и имеют значительное значение для поддержания иммунитета.

Каротиноиды — эти пигменты известны своей способностью укреплять иммунную систему и обладают антиоксидантными свойствами. Органические кислоты — играют ключевую роль в метаболических процессах и помогают поддерживать оптимальный кислотно-щелочной баланс в организме.

Также были названы грибы, которыми невозможно отравиться, и перечислены рецепты правильного приготовления грибов.

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