Чем опасна привычка пересаливать еду

Привычка обильно солить пищу может спровоцировать появление различных проблем, как физиологических, так и психологических. В их числе – нарушение вкусовых рецепторов, хронический стресс и недостаток сна. Об этом рассказала нутрициолог Жанна Антонюк в беседе с NEWS.ru.

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«Соль задерживает жидкость в организме, что увеличивает объем крови и, как следствие, повышает кровяное давление. Это создает нагрузку на сердце и сосуды, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Повышенный риск остеопороза. Соль способствует вымыванию кальция из костей, что делает их более хрупкими», – уточнила специалист.

Помимо этого, злоупотребление солью нарушает работу почек. Так как орган играет ключевую роль в выведении избытка данного продукта из организма. Высокое потребление соли может привести к развитию почечной недостаточности, заключила нутрициолог.