Некоторые люди отказываются от употребления гречки, считая, что продукт сгущает кровь. Есть ли у него такое свойство, как он влияет на сосуды и риски тромбообразования, объяснил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Рустем Садыков.

По словам врача, гречка богата железом, которое задействовано в образовании гемоглобина. Однако это не говорит о том, что продукт способен сгущать кровь, подчеркнул врач.

Вместе с тем особенно ценным и полезным продуктом гречку делает в том числе рутин (витамин P), способствующий укреплению и увеличению гибкости сосудов. Более того, существуют исследования, которые показали, что рутин может снизить риск образования тромбов, положительно воздействуя на кровь.

"В этом контексте гречка может считаться продуктом, который улучшает циркуляцию крови", - отметил Рустем Садыков в беседе с "Доктором Питером".

Он уточнил, что такое свойство можно косвенно отнести к положительному влиянию продукта на разжижение крови.

В пользу того, что гречка благотворно воздействует на сосуды, сердце, снижает риск тромбообразования говорит и то, что она богата клетчаткой и магнием.

В любом случае, заботясь о своем питании, важно осознавать, что влияние пищи на кровь зависит не только от одного продукта, но и от общего рациона, заключил гастроэнтеролог.