Врач развеял популярный миф о похудении с помощью массажа

Правда ли, что с помощью массажа можно похудеть? Врач развеял популярный миф
Некоторые специалисты и даже клиники предлагают услугу массажа для похудения. Звучит как идеальный вариант: следить за питанием и физическими нагрузками не надо — просто лежи на кушетке, пока тебе разминают живот и бока. Увы, как и у любого лёгкого способа похудеть, у такого массажа есть нюанс. И он вряд ли вам понравится.
Правда ли, что с помощью массажа можно похудеть? Нет.
Почему после массажа весы показывают меньшую цифру
Массаж улучшает лимфодренаж и отток жидкости, объяснил врач-эндокринолог, диетолог Александр Калинченко.
За счёт этого после сеанса массажа весы действительно могут показать вам меньшую цифру.
Но похудением это назвать нельзя, потому что количество жира в теле не уменьшится, подчеркнул эксперт.
Когда массаж эффективен для похудения
По словам врача, лучший способ избавиться от лишнего веса — создать дефицит калорий в рационе и регулярно заниматься спортом.
Массаж в этом случае будет хорошим дополнением, потому что:
- поможет расслабить мышцы после тренировки;
- улучшит кровообращение и ускорит восстановление;
- снимет напряжение в теле;
- поможет улучшить тонус кожи, перечислил врач в беседе с «Газетой.ru».
Ранее реабилитолог подробно рассказал, как на самом деле работает лимфодренажный массаж и кому нельзя его делать.