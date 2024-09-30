Врач развеял популярный миф о похудении с помощью массажа

Некоторые специалисты и даже клиники предлагают услугу массажа для похудения. Звучит как идеальный вариант: следить за питанием и физическими нагрузками не надо — просто лежи на кушетке, пока тебе разминают живот и бока. Увы, как и у любого лёгкого способа похудеть, у такого массажа есть нюанс. И он вряд ли вам понравится.

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Правда ли, что с помощью массажа можно похудеть? Нет.

Почему после массажа весы показывают меньшую цифру

Массаж улучшает лимфодренаж и отток жидкости, объяснил врач-эндокринолог, диетолог Александр Калинченко.

За счёт этого после сеанса массажа весы действительно могут показать вам меньшую цифру.

Но похудением это назвать нельзя, потому что количество жира в теле не уменьшится, подчеркнул эксперт.

Когда массаж эффективен для похудения

По словам врача, лучший способ избавиться от лишнего веса — создать дефицит калорий в рационе и регулярно заниматься спортом.

Массаж в этом случае будет хорошим дополнением, потому что:

поможет расслабить мышцы после тренировки;

улучшит кровообращение и ускорит восстановление;

снимет напряжение в теле;

поможет улучшить тонус кожи, перечислил врач в беседе с «Газетой.ru».

Ранее реабилитолог подробно рассказал, как на самом деле работает лимфодренажный массаж и кому нельзя его делать.