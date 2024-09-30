Специалисты рассказали о полезных свойствах жевательной резинки

Использование жевательной резинки может быть полезным при соблюдении некоторых правил, отметил профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Евгений Колесник.

«Жевание резинки способствует дополнительному слюноотделению, что помогает в профилактике кариеса и нейтрализует кислоты в пищеводе», – пояснил специалист.

По словам профессора, использование жвачки также помогает естественным путем очистить полость рта и способствуют выработке желудочного сока, что может снизить уровень стресса. Кроме того, добавил Колесник в разговоре с Life.ru, жевание резинки улучшает внимание и память, а также облегчает укачивание и утреннее недомогание во время беременности.

Однако, предупредил профессор, жевать резинку следует не более 15 минут. Евгений Колесник пояснил, что длительное использование жвачки может привести к вздутию, дискомфорту и проблемам с желудком. Также стоит учесть, добавил биолог, что содержание сахара в жевательных резинках может привести к образованию кариеса, а искусственные подсластители иногда вызывают аллергические реакции.