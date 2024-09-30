Врач раскрыл способы полноценно отдохнуть

Идеальный отдых должен быть запланированным, рассказал кандидат медицинских наук, врач и эксперт по питанию Андрей Беловешкин. Способы отдохнуть полноценно он раскрыл в своем Telegram-канале.

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Врач отметил, что отдых стоит планировать: первыми в ежедневник вносить именно активности, касающиеся отдыха, хобби, приятных дел, а в оставшееся время — работу. По его словам, чем раньше человек начал отдыхать и делать перерывы, тем дольше проработает без истощения.

«Паузы — это не трата времени, а "заточка косы". Поддерживайте ваш мозг в хорошем состоянии, не перегружайте его», — порекомендовал он.

Кроме того, продолжил Беловешкин, отдыхать и работать за одним столом — это плохая идея, поэтому отвлекаться от работы стоит там, где нет ассоциаций с ней. Врач также рассказал, что хороший отдых могут обеспечить спонтанность (побывать в случайном новом месте), активность (танцы, теннис, прогулка в осеннем парке) и творчество.

«Творчество стимулирует создавать новое, изменять существующее. Не просто возвращаемся к себе прежнему, а поднимаемся выше над собой», — сказал эксперт.

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