Укроп, баня и другие методы народной медицины, опасные для беременных

Кажется, что народные методы не приносят ничего, кроме пользы. Однако беременным женщинам к нетрадиционным способам лечения стоит отнестись максимально скептически и с особой осторожностью. Гинеколог Виталий Геращенко рассказал, какие народные методы лечения стоит отложить до рождения ребенка.

Баня

Многие люди прибегают к банным процедурам, чтобы провести таким образом детокс организма или справиться с болями в суставах. Для беременной женщины любой скачок температур — плохая идея.

Виталий: «Нагрузка на организм при беременности просто невероятная, а вы еще планируете отправиться в душное помещение, чтобы дать своему сердцу и сосудам дополнительное испытание. Не рискуйте».

На ранних сроках банные процедуры могут привести к выкидышу, а на позднем — спровоцируют тонус матки.

Закаливание

Если вы никогда не увлекались закаливанием, начинать во время беременности точно не стоит. Вы не укрепите иммунитет, а лишь добавите себе стресса. Наш эксперт советует проконсультироваться со своим лечащим врачом и заменить закаливание в ледяной воде контрастным душем с мягким переходом температур. В крайнем случае, обойдитесь обтиранием влажным полотенцем.

Малиновый чай

Самое безобидное средство при простуде может обернуться серьезными проблемами для беременной женщины. Все дело в самой малине. Ягода прекрасно снимает жар, но побочный эффект для будущих мам — повышает тонус матки. Изредка никто не запрещает баловать себя вареньем или напитками с малиной, но увлекаться ей не рекомендуют гинекологи.

Травяные сборы

С настоями из трав нужно быть очень осторожным не только во время беременности, но и в обычном состоянии. Не все травы так безобидны, как вам может показаться.

Виталий: «Неприятный момент в том, что вы не знаете, на какое растение у вас возникнет аллергия или же приток крови к малому тазу. Не употребляйте ничего нового без разрешения своего врача, ведущего беременность».

С особой осторожностью отнеситесь к настоям и сборам с укропом и тимьяном.