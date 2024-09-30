Как правильно выбрать эллиптический тренажер для дома

Модели и советы для покупки.

«Многие предпочитают устанавливать дома спортивные тренажёры для самостоятельных занятий фитнесом и разнообразных тренировок. Это удобно и практично. Среди самых популярных — велотренажёры, беговые дорожки и эллипсоиды. Именно о последних и пойдёт сейчас речь. Рассказываю, для чего они нужны, какими бывают и как выбрать эллиптический тренажёр для дома из большого ассортимента, представленного на рынке», - Дмитрий Лемякин, PRO-эксперт «Спортмастер PRO».

Что такое эллиптический тренажёр?

Эллипсоид можно отнести к числу кардиотренажёров широкого спектра действия. Именно кардионагрузки являются одним из самых проверенных и популярных способов сбросить лишний вес, а также укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить выносливость и подтянуть тело.

При правильном подходе к занятиям на этом устройстве задействуется максимальное количество мышц вашего организма — в отличие, например, от того же велотренажёра, который не менее популярен в домашних условиях. Но при этом во время тренировки на эллипсоиде практически исключается вредное воздействие на суставы. В отличие от беговой дорожки, здесь не нужно следить за правильной постановкой стопы и придерживаться определённой техники бега.

Все эти особенности делают эллиптический тренажёр незаменимым и наиболее оптимальным выбором при занятиях в домашних условиях.

Определение целей и потребностей

При выборе тренажёра — эллиптического или любого другого — в первую очередь следует определить свои фитнес-цели.

Всё зависит от того, хотите ли вы похудеть, поддерживать хорошую физическую форму. Может, ваша цель – просто заниматься спортом, но по каким-то причинам, например из-за отсутствия времени, вы не хотите ходить в фитнес-зал? Во всех этих ситуациях можно задуматься о покупке домашнего тренажёра. Лучше всего для таких целей подойдёт эллиптический тренажёр для дома.

Как выбрать эллипсоид?

При выборе эллиптического тренажёра следует учесть несколько моментов. Наиболее важными из них являются ваши антропометрические данные, то есть показатели веса, роста, длины шага. Именно на них нужно обратить внимание в первую очередь, задумываясь о покупке эллипсоида.

Вес

Здесь следует обратиться к техническим характеристикам самого изделия. Как правило, в описании аппарата производитель всегда указывает максимальный вес пользователя. Лучше всего выбирать с небольшим запасом. Например, ваш обычный вес плюс 15–20 кг.

Рост и длина шага

Эти два параметра взаимосвязаны, поэтому есть смысл рассматривать их совместно.

При росте до 165 см длина шага будет составлять около 40 см.

При росте 170–180 см длина шага будет 50 см.

Если же ваш рост больше 180 см, то длина вашего шага составит уже более 50 см.

Отталкиваясь от этого, можно выбрать подходящий для вас тренажёр. Тем не менее есть и такие модели, в которых предусмотрена функция изменения длины шага под разный рост пользователей. Это удобно, если на тренажёре будет заниматься кто-то ещё из членов семьи.

Выбор места для эллипсоида

В целом любой спортивный тренажёр дома потребует выделенного пространства. Кто-то ставит его прямо в комнате, прихожей, гостиной. А некоторые — даже на лоджии, если она просторная и закрытого типа.

Обычно тренажёры для дома имеют меньшие габариты — в отличие от моделей для профессионального использования в спортивных залах. Размер собранного эллипсоида в рабочем состоянии (длина, ширина, высота) всегда указывается в технических характеристиках.

Выбирая место, стоит учесть следующие детали.

Тренажёр не должен стоять на проходе и мешать передвижению, открытию шкафчиков, дверей и так далее. Помимо удобства, это ещё и вопрос пожарной безопасности.

Эллипсоид должен иметь достаточный запас окружающего пространства. Как это проверить? Вам должно быть удобно к нему подойти и заниматься.

Стоит заложить и небольшое расстояние до стен или мебели, чтобы тренажёр не стоял впритык.

В идеале помещение для установки кардиотренажёра должно хорошо проветриваться, чтобы был доступ свежего воздуха. Во время занятий организму требуется много кислорода: для поддержания обмена веществ, функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, окисления жирных кислот. Поэтому обратите внимание и на этот пункт, планируя размещение эллипсоида в доме.

Тренажёр следует установить в светлом месте. Например, у окна.

Что касается габаритов, то здесь правило такое: чем больше вес пользователя, тем больше тренажёр по размеру. Учитывайте это при выборе.

Однако в большинстве типовых квартир площадь всё же ограничена. Если это ваш случай, то следует обратить внимание на складные модели.

Характеристики эллипсоида

В зависимости от своих технических характеристик все эллипсоиды отличаются по таким параметрам, как тип и расположение маховика (это «сердце» и главный приводящий механизм вашего тренажёра), размеры и вес, шаговая длина и комфортность движения, нагрузочные возможности и программируемые режимы, а также наличие дополнительных функций.

Вес и расположение маховика

Эти параметры связаны с весом и комфортом занятий пользователя. Каким образом? Чем больше вес маховика, тем выше грузоподъёмность тренажёра. Соответственно, он сможет выдержать бо́льшую массу человека. Правда, стоит учесть, что при этом и габариты самого изделия будут объёмнее.

По своему расположению маховик может находиться в передней либо задней части тренажёра. В первом варианте вы получаете более продвинутый и многофункциональный вариант в плане настройки ширины постановки стоп и длины шага. Как правило, у аппаратов с передним маховиком есть возможность регулировки этих параметров, а также возможность изменить угол наклона. Но и размер такого тренажёра будет достаточно большим.

Во втором варианте, когда маховик расположен сзади, у вас будет меньше возможности регулировки. Можно будет настроить только длину шага, и то далеко не на всех моделях. Но зато по габаритам такой тренажёр будет гораздо меньше. Это может оказаться критичным фактором для домашнего использования.

Типы приводов

Типы приводов, или, как их ещё иногда называют, системы нагружения, могут быть двух основных видов: механические и электромагнитные. Чем они отличаются?

Механические — самые простые и недорогие варианты. Смена нагрузки у них происходит вручную посредством поворота регулятора. Обычно такие тренажёры имеют минимальный набор функций. Например, пульсометр, информационный дисплей, работающий от батареек, где также показываются время и пройденная дистанция.

Такие тренажёры имеют компактный маховик и рассчитаны на небольшой вес пользователя. Это вполне неплохой вариант для новичка, который пока не уверен в своих силах, а также для человека небольшой комплекции, который не гонится за лишними функциями и пользуется лишь самыми необходимыми.

Электромагнитные системы — модели более продвинутые, с широким функционалом. Они рассчитаны на более серьёзные нагрузки, разнообразие тренировок и многое другое. Эти модели требуют подключения к сети питания. Хотя стоит заметить, что есть и портативные модели с генератором электричества, но и стоят они гораздо дороже.

Изменение нагрузки в эллипсоидах такого типа происходит посредством управления с дисплея, а само переключение более мягкое и плавное, в отличие от «механики».

Эти эллипсоиды имеют большое количество встроенных программ тренировок, а также возможность создавать собственные в зависимости от ваших целей и предпочтений. Например, работа на выносливость или скорость, тренировка в определённой пульсовой зоне, режим повышенного расхода калорий и так далее.

Зачастую в них предусмотрен встроенный пульсометр с возможностью подключить монитор сердечного ритма. Это полезная функция и для тех, кто тренируется для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Также её оценят те, кому важно поддерживать определённую пульсовую зону нагрузки (например, аэробную для сжигания жира).

В зависимости от модели такие тренажёры могут дополнительно иметь встроенный вентилятор, возможность подключения к bluetooth или выхода в интернет с доступом к разным интерактивным мультимедийным развлекательным платформам.

Домашние и профессиональные тренажёры

Если говорить про разницу между тренажёрами для дома и спортивного зала, то первые обычно имеют меньшие габариты и вес. Они также отличаются набором дополнительных функций и обладают ограниченным количеством тренировочных программ. Как же выбрать свою модель?

Для того чтобы определиться, какие именно программы тренировок и возможности вам нужны, нужно понимать сам принцип работы эллиптического тренажёра. По сути, это имитация ходьбы, но с активной работой спины и плечевого пояса, а также практически всех групп мышц организма.

В идеале у хорошего эллипсоида должен быть широкий выбор программ и возможностей для изменения нагрузки — от регулировки сопротивления при движении до изменения угла наклона, длины и ширины шага. Это позволит разнообразить ваши занятия и прорабатывать различные зоны тела.

Можно сказать, что для домашней установки в целом можно выбрать любой из перечисленных вариантов. Всё зависит от ваших потребностей, бюджета, площади помещения и так далее.

Что важно учесть перед покупкой?

Для того чтобы сделать взвешенный выбор и купить качественную модель со всеми необходимыми параметрами, но не переплатив при этом за лишние функции, изучите несколько вариантов в разных ценовых категориях. Обязательно почитайте отзывы в интернете и посетите несколько магазинов, где представлены интересующие вас варианты.

Обратите внимание на наличие гарантийных обязательств продавца и на возможность при необходимости в будущем произвести ремонт или замену технических деталей. Уточните, есть ли постгарантийное обслуживание, как происходит починка, предлагает ли продавец сопутствующий сервис. Например, будет не очень удобно везти сломанный тренажёр на другой конец города или самостоятельно заказывать к нему редкие запчасти.

Также стоит учесть, имеется ли у продавца услуга доставки и сборки после покупки. Конечно, собрать эллипсоид можно и самому, но лучше доверить это профессионалам.

Учтите габариты и место, где будет стоять тренажёр, а также ваш вес и рост. Обратите внимание на функционал интересующей модели эллипсоида.

Из базового минимума вам потребуется следующий: встроенные программы, пульсометр, данные о тренировке, плавная смена нагрузки и, что немаловажно, тихая работа тренажёра при использовании. Одни из лучших — это модели с электромагнитной системой нагружения, золотая середина и наиболее универсальный выбор.

Где купить эллиптический тренажёр?

Приобрести тренажёр можно как на маркетплейсе, так и в специализированном магазине, который продаёт оборудование и экипировку для спорта. Ещё можно воспользоваться сайтами объявлений и купить подержанный эллипсоид с рук. В каждом из этих вариантов есть свои нюансы, плюсы и минусы.

Покупка в магазине является самым надёжным способом обзавестись качественным, работоспособным и оригинальным тренажёром. Здесь можно увидеть его вживую, визуально оценить габариты и внешний вид, а также проконсультироваться с профессиональным продавцом, который ответит на все интересующие вопросы. А главное — можно лично протестировать несколько моделей и выбрать подходящую.

Что касается маркетплейсов, то в этом случае рекомендуется очень тщательно изучить детали, связанные с гарантией, её сроками, постгарантийным обслуживанием и сборкой. Кроме того, покупать на этих площадках есть смысл, когда вы уже определились с моделью и точно знаете, какая вам нужна.

Выбирать тренажёр по картинке на сайте — не лучшая идея. Обязательно прочитайте отзывы о продавце, посмотрите его рейтинг, узнайте, давно ли он на рынке. Цены на маркетплейсах бывают ниже, но и шанс нарваться на некачественный сервис или просто на неподходящий товар — гораздо выше.

При покупке бывшего в употреблении тренажёра у частного лица нужно понимать, что, скорее всего, гарантии на него не будет. Забирать, вывозить и собирать эллипсоид вы будете своими силами.

Здесь нужно особенно тщательно проверить аппарат перед покупкой на работоспособность и наличие дефектов, особенно скрытых. Если у вас есть знакомый, который в этом разбирается, лучше привлечь его для помощи и консультации.

Установка и начало занятий

Для домашней установки рекомендуется купить специальный коврик для тренажёра, чтобы не портить покрытие пола и улучшить шумоизоляцию. Устанавливать аппарат нужно максимально ровно. Следите, чтобы не было люфтов, а конструкция не раскачивалась во время использования.

Нельзя ставить тренажёр на улице под открытым небом, прямыми солнечными лучами. Он предусмотрен только для закрытых помещений.

Эллипсоид — это универсальный тренажёр, который подойдёт пользователям разного уровня, комплекции, веса, под собственные задачи и потребности — от профессиональных тренировок до обычных разминок и поддержания себя в тонусе.

А главное – совмещать активность можно с просмотром любимого сериала или кино. Для занятий вам потребуются только тренировочная одежда и обувь, качественная разминка, мотивация и, конечно, хорошее настроение.