Терапевт рассказала, как избежать набора веса в менопаузу

В менопаузу замедляется метаболизм, из-за чего может появиться лишний вес, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова. По ее словам, чтобы избежать этого, нужно придерживаться сбалансированного рациона.

Терапевт объяснила, что именно образ жизни женщины больше всего влияет на патологический набор веса. Чтобы предотвратить это, должен быть правильный рацион, в котором есть достаточное количество жиров, углеводов и белков. Также важны регулярная физическая активность и поддержание психологического благополучия.

Эти меры могут значительно смягчить метаболические изменения в климактерический период. Женщинам важно контролировать не только вес, но и другие показатели, такие как уровень сахара в крови, артериальное давление и состояние эндометрия, — отметила эндокринолог.

Квасова добавила, что набор веса во время менопаузы — это естественный процесс, так как понижается уровень половых гормонов. Нужно скорректировать образ жизни и внимательно относиться к своему здоровью в этот период, заключила специалист.

Ранее акушер-гинеколог Виктория Фисюк рассказала, что в менопаузу нужно обязательно включить в рацион овощи, зелень и фрукты. Специалист подчеркнула, что при этом фрукты стоит есть в качестве перекусов и в небольшом количестве. От сладостей и хлебобулочных изделий рекомендуется полностью отказаться.