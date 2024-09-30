Нутрициолог: тыква содержит витамины, укрепляющие иммунитет осенью

Тыква содержит витамин А, который важен для зрения, кожи и слизистых оболочек, витамин С, укрепляющий иммунитет, витамин Е, защищающий клетки от повреждений. Об этом сообщила нутрициолог Ирина Попкова в беседе с "Газетой.ру".

По ее словам, витамины и минералы, которые содержатся в тыкве, помогают поддерживать пищеварение и иммунную систему, что особенно важно в осенне-зимний период, когда человек подвержен сезонным простудам.

Кроме того, в тыкве много калия, магния и железа, которые необходимы для нормальной работы организма, а также витаминов К и группы В.

"Высокое содержание калия способствует нормализации артериального давления и улучшению работы сердечно-сосудистой системы", – отметила эксперт.

Помимо этого, тыква – универсальный продукт, который можно использовать в различных блюдах. Она вкусна в свежем виде, в салатах или в качестве гарнира. Попкова подчеркнула, что этот овощ можно добавлять в каши или блины на завтрак в тертом виде, а также запекать или варить.

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