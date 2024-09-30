Доктор объяснила, почему нельзя сдавать кровь после алкоголя

Содержащийся в алкогольных напитках этанол может оказывать существенное влияние на изменение основных показателей крови, рассказала «Узнай.ру» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, спиртное способно сильно исказить результаты анализов. Она посоветовала выждать после приема алкоголя паузу в 10–12 часов, прежде чем сдавать кровь.

Пить алкоголь незадолго до сдачи анализа крови — рискованное мероприятие. Всё зависит от того, какой анализ проводится, от исходного состояния человека и объема выпитого. Каждый организм индивидуален, и скорость выведения алкоголя варьируется, — прокомментировала врач.

Елена Соломатина отметила, что даже небольшая доза спиртного оказывает действие на скорость оседания эритроцитов. Это приводит к повышению уровня холестерина и сахара, а также влияет на показатели гемоглобина. Опасность заключается в ошибке, которую может допустить врач при постановке диагноза или оценке состояния пациента перед началом оперативного вмешательства, если будет опираться на некорректные данные анализа крови.

Минимально допустимый срок для отказа от алкоголя перед сдачей анализа — 10–12 часов, но для некоторых людей этот период может быть значительно дольше. Для анализов на гепатит и ВИЧ рекомендуется воздержание от алкоголя минимум за три дня, а в некоторых случаях и за неделю, — заключила специалист.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям старше 40 лет лучше не употреблять в пищу красное мясо чаще чем два-три раза в неделю. Он связал это с превращением определенных аминокислот, содержащихся в мясе, в токсические производные, что приводит к увеличению нагрузки на весь организм. Гинзбург напомнил: красное мясо противопоказано при болезнях почек, подагре, хронической почечной недостаточности.

Людям старше 40 лет врач порекомендовал предпочитать птицу и рыбу. Такое мясо не приводит к обострениям возрастных заболеваний. Более того, рыба предупреждает их развитие, особенно жирная морская, такая как сельдь, скумбрия и сардина.