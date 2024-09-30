В Минздраве назвали давление, при котором нужно срочно к врачу

В министерстве здравоохранения Самарской области отметили, что следить за уровнем артериального давления необходимо всегда, даже в молодом возрасте. Если показатели поднимаются выше 140/90, незамедлительно нужно обратиться к врачу, чтобы выяснить причины и устранить последствия.

Чтобы держать показатель в норме, необходимо больше бывать на свежем воздухе и включать в режим дня пешие прогулки. Важно следить за индексом массы тела и питаться правильно.

Немаловажный фактор - физические нагрузки, они должны быть регулярными и не утруждающими.