Почему вредно спать со светом?

Привычка спать со светом или с включенным телевизором влияет на качество сна, так как нарушаются циркадные ритмы. Об этом сообщил врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов в интервью радио Sputnik.

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«Мозг, ощущая фотоны света, активируется, а когда у нас темно, мы больше хотим спать, потому что начинает продуцироваться гормон сна – мелатонин, при свете же он подавляется. Еще смена дня и ночи показывает организму цикличность продуцирования различных гормонов: ночью у нас одни процессы протекают и одни гормоны вырабатываются, днем – другие», – рассказал Роман Бузунов.

По его словам, сбитые светом циркадные ритмы влияют на общее состояние. Ночью человек начинает «полубодрствовать», сон становится хуже, а днем «полуспать». Появляется сонливость и разбитость. При этом и тотальная темнота для сна не всегда уместна. Например, пожилым людям и детям не помешает ночник с рассеянным светом, отметил врач.