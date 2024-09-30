Почему в менопаузу возрастает риск патологического набора веса

Климакс, или менопауза, — естественный этап жизни женщины, который связан с постепенным угасанием репродуктивной функции. Этот период сопровождается значительными изменениями в организме, которые могут существенно повлиять на состояние здоровья. Одним из ключевых аспектов, с которым сталкиваются женщины в климактерический период, является изменение метаболизма и тенденция к набору веса. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у терапевта-эндокринолога медицинского центра «Неболит» Анастасии Квасовой.

© Вечерняя Москва

Почему в менопаузу замедляется метаболизм

По ее словам, снижение уровня эстрогенов в период перименопаузы и менопаузы оказывает непосредственное влияние на метаболические процессы.

Замедление метаболизма начинается задолго до климакса. С 27 лет и каждые пять лет скорость обмена веществ снижается на 10 процентов. Это явление усугубляется при малоподвижном образе жизни и несбалансированном питании. Исследования показывают, что в среднем женщина может набирать около двух килограммов в год в результате таких изменений, — рассказала врач.

Последствия замедления метаболизма в менопаузу

Снижение уровня половых гормонов во время менопаузы приводит к тому, что жировая ткань начинает выполнять роль «гормонального депо».

В ней андрогены, вырабатываемые надпочечниками, преобразуются в эстрогены. Таким образом увеличение массы тела и отложение жира становятся частичной компенсацией недостатка гормонов, производимых яичниками, — пояснила терапевт. — Снижение уровня эстрогенов приводит к относительному увеличению андрогенов — мужских половых гормонов. Это состояние называется гиперандрогенией, оно способствует изменению типа накопления жировой ткани. Жир начинает откладываться преимущественно в области живота, что приводит к так называемому абдоминальному ожирению.

Одним из ключевых показателей этого процесса является увеличение окружности талии, отметила специалист. Значение более 88 сантиметров говорит о центральном типе ожирения, который ассоциирован с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений.

Абдоминальное ожирение является не только косметической проблемой, но и серьезным фактором риска для здоровья, — подчеркнула эндокринолог. — Накопление жира в области живота усиливает развитие таких состояний, как инсулинорезистентность, что может привести к сахарному диабету 2 типа. Увеличение жировой массы также способствует повышению артериального давления и развитию гипертензии. Более того, у женщин с ожирением чаще наблюдаются гиперпластические процессы эндометрия, такие как полипы, что требует дополнительного медицинского наблюдения.

Как избежать патологического набора веса в менопаузу

По мнению врача, несмотря на значительные гормональные изменения, образ жизни женщины остается ключевым фактором в предотвращении патологического набора веса. Поэтому важны:

сбалансированный рацион питания, включающий достаточное количество белков, жиров и углеводов;

регулярная физическая активность;

поддержание психологического благополучия.

Эти меры могут значительно смягчить метаболические изменения в климактерический период. Женщинам важно контролировать не только вес, но и другие показатели, такие как уровень сахара в крови, артериальное давление и состояние эндометрия, — заверила терапевт. — Набор веса и метаболические изменения в климактерический период — это естественные процессы, обусловленные снижением уровня половых гормонов. Однако внимательное отношение к своему здоровью и корректировка образа жизни могут существенно уменьшить их негативное влияние.

Консультации с эндокринологом, регулярные медицинские осмотры и корректировка рациона помогут женщине сохранить здоровье и качество жизни в этот важный период, заключила специалист.