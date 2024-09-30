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Диетолог назвала самые полезные для ЖКТ сорта риса

Наиболее полезные для ЖКТ сорта риса — это камолино и арборио, поделилась с «Вечерней Москвой» диетолог Виктория Безнебеева. По ее словам, эти крупы очень питательны.

Диетолог назвала самые полезные для ЖКТ сорта риса
© РИА Новости

Если хотите наладить свой ЖКТ, то рекомендую обратить внимание на такие сорта риса, как камолино, арборио. Это очень питательные виды крупы, с которыми можно приготовить разные блюда. Не забывайте добавлять к рису овощи, ведь так ваш ужин будет только питательнее и полезнее, — подчеркнула диетолог.

Рис камолино родом из Египта и растет на берегах Нила. Он отлично подойдет для рагу и других блюд с мясом. Арборио — итальянский сорт риса, известный своей кремовой текстурой в готовом виде. Его используют при приготовлении ризотто и рисового пудинга.

В издании добавили, что один из наиболее популярных видов риса в России — это жасминовый. Он варится при небольшом количестве воды и отлично держит форму, поэтому входит в состав многих блюд азиатской кухни. Для приготовления плова лучше всего подходит рис сорта басмати, а для стандартного гарнира — кубанский рис, который выращивают в Краснодарском крае.

Ранее диетолог Римма Мойсенко рассказала, что рис лучше не сочетать с мясом, так как в этой крупе высокое содержание крахмала. По ее словам, из-за такого сочетания продуктов может появиться вторичная белковая недостаточность.

ЗОЖ