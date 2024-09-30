Диетолог назвала самые полезные для ЖКТ сорта риса

Наиболее полезные для ЖКТ сорта риса — это камолино и арборио, поделилась с «Вечерней Москвой» диетолог Виктория Безнебеева. По ее словам, эти крупы очень питательны.

Если хотите наладить свой ЖКТ, то рекомендую обратить внимание на такие сорта риса, как камолино, арборио. Это очень питательные виды крупы, с которыми можно приготовить разные блюда. Не забывайте добавлять к рису овощи, ведь так ваш ужин будет только питательнее и полезнее, — подчеркнула диетолог.

Рис камолино родом из Египта и растет на берегах Нила. Он отлично подойдет для рагу и других блюд с мясом. Арборио — итальянский сорт риса, известный своей кремовой текстурой в готовом виде. Его используют при приготовлении ризотто и рисового пудинга.

В издании добавили, что один из наиболее популярных видов риса в России — это жасминовый. Он варится при небольшом количестве воды и отлично держит форму, поэтому входит в состав многих блюд азиатской кухни. Для приготовления плова лучше всего подходит рис сорта басмати, а для стандартного гарнира — кубанский рис, который выращивают в Краснодарском крае.

Ранее диетолог Римма Мойсенко рассказала, что рис лучше не сочетать с мясом, так как в этой крупе высокое содержание крахмала. По ее словам, из-за такого сочетания продуктов может появиться вторичная белковая недостаточность.