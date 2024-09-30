Диетолог рассказала о пользе кабачков для здоровья

В них содержится «очень много» пищевых волокон.

Употребление овоща способствует выведению вредных веществ из организма.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова.

«Кабачки очень низкокалорийны, это огромный плюс. Они содержат большое количество пищевых волокон, а они очень нужны для того, чтобы хорошо работала пищеварительная система, чтобы выводились из организма всякие ненужные вещества. Кабачок — универсальный овощ, который можно использовать и как закуску, и как первое, второе, третье, десерт, компот. Это супердиетический продукт, если, например, приготовить его в микроволновке, прямо в микроволновом режиме приготовить совсем без жира. Буквально несколько минуток, и он получится такой аль денте, нежный, сочный. Сверху можно посыпать приправами».

Ранее диетолог предостерегла людей старше сорока лет от употребления зёрен граната с косточками. Кроме того, сок плода противопоказан диабетикам и пациентам с лишним весом, сообщила Нурия Дианова в эфире радиостанции «Говорит Москва».