Диетолог: зеленый чай ускоряет обмен веществ и расщепляет жир

Зеленый чай ускоряет обмен веществ и помогает расщеплять жир, рассказали диетолог Келли Мецгер и терапевт Латаша Перкинс. Эффективность этого напитка при похудении они оценили в беседе с Fox News.

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Специалистки указали, что в зеленом чае содержится вещество под названием полифенол-эпигаллокатехин галлат (EGCG). Оно улучшает метаболизм, расщепляет жировые клетки, помогает снизить уровень «плохого» холестерина и повышает чувствительность к инсулину. Однако, по словам экспертов, список полезных свойств напитка не гарантирует похудение.

«Эффективность снижения веса зависит от изменения образа жизни в целом», — считает Перкинс.

Эксперты отметили, что вес будет уходить, если питаться более здоровой пищей, а зеленый чай при этом принесет дополнительную пользу. Также, по их мнению, будет полезно заменить на чашку зеленого чая соки, газировку и сладкий кофе со сливками.

При этом специалистки предупредили, что злоупотреблять чаем не стоит. Как указала Мецгер, во-первых, в напитке есть кофеин, а во-вторых, EGCG в больших количествах снижает усвоение некоторых лекарственных препаратов.

«Поэтому проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять большие количества зеленого чая в рацион», — заключила диетолог.

Ранее зеленый и черный чаи назвали хорошими напитками для улучшения качества сна. Химик пищевой промышленности Тим Бонд рассказал, что в них содержатся вещества, помогающие быстро уснуть.