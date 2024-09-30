Врач напомнила о последствиях употребления наркотиков

Употребление наркотиков оказывает разрушительное воздействие на различные структуры головного мозга, вызывая стойкие и необратимые изменения. Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказала врач клиники Маршака Ольга Николаева.

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По ее словам, под действием психоактивных веществ нарушаются естественные химические процессы в мозге, гибнут клетки жизненно важных отделов. В результате этого искажается воспринимаемая информация, возникают трудности с обработкой информации.

Даже после однократного употребления мы можем наблюдать нарушение мышления, памяти, расстройства внимания и снижение скорости реакции, — рассказала врач РИАМО.

В дальнейшем у человека могут развиться необратимые психические и поведенческие расстройства. Последствия употребления наркотиков особенно опасны для подростков, чей мозг еще находится в процессе развития.

Также эксперты рассказали, когда пора обращаться в наркологическую клинику и чем там могут помочь.