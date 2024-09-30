Как привыкнуть к сокращению светового дня

Необходимо сохранить свой распорядок дня и уделять сну 7–9 часов, чтобы адаптироваться к наступлению сокращения светового дня. Об этом сообщила профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ Вера Ларина сайту "Аргументы и факты".

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Она посоветовала после пробуждения перейти из темной спальни в светлое пространство квартиры. Чтобы разбудить организм, нужно включить яркий свет и открыть шторы, а также при необходимости воспользоваться специальными лампами с определенной длиной волны, которые подавляют выработку гормона мелатонина и помогают легче просыпаться.

При уменьшении светового дня меняется характер циркадных ритмов организма, которые контролируют синтез и активность нейромедиаторов. Они передают импульсы между клетками головного мозга и от нейронов к клеткам мышечной или железистой ткани.

Вместе с уменьшением светового дня в организме начинает вырабатываться гормон сна – мелатонин. Чтобы его снизить, Ларина порекомендовала чаще гулять, вести активный образ жизни, полноценно питаться и избегать переохлаждений.

Ранее психотерапевт Денис Хоряев рассказал, что основными причинами осенней апатии являются дефицит солнца, сокращение светового дня и стресс. По его словам, в осенний сезон в организме снижается уровень серотонина и витамина D. Чтобы справиться с осенней апатией, врач посоветовал наладить режим сна, а также спать не более 7–8 часов.