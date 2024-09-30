Какими видами спорта опасно заниматься после 50

Людям старше 50 лет нужно быть осторожными с тренировками, где есть прыжки, или с занятиями на батутах, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» старший тренер студий балета и растяжки Акулина Бахтурина. По ее словам, также нужно быть аккуратными с тренировками с дополнительными весами. С возрастом мышцы и связки становятся менее эластичными и увеличивается риск развития различных заболеваний.

Во-первых, будьте крайне осторожны с тренировками с дополнительными весами. Если вы занимались подобным видом спорта всю жизнь, то, вероятно, сможете продолжать и после 50 лет, — объяснила эксперт.

Тренер отметила, что нужно осторожнее заниматься на батутах, так как это оказывает нагрузку на суставы. Если до этого в жизни не было спорта, лучше начать с более спокойных направлений, например с растяжки, йоги или танцев. Кроме того, для новичков важно, чтобы их поддерживал профессиональный тренер.

Если уже был опыт различных тренировок, можно продолжать заниматься теми видами спорта, которые уже освоили. Но даже в этом случае всегда важно следить за своим состоянием. Возможно, с возрастом придется уменьшить интенсивность или количество тренировок. Но это не обязательное правило. Некоторым людям комфортна прежняя нагрузка, — добавила Бахтурина.

Ранее реабилитолог Валерий Васильев рассказал, что прыжки на скакалке помогают не только снизить вес, ускорить метаболизм, но и привести в порядок работу всех систем организма. По его словам, любая физическая активность улучшает кровоснабжение, лимфодренаж, метаболизм и гормональный статус.