Эксперты рассказали о полезных свойствах скумбрии

В 100 граммах скумбрии содержится 300 % от необходимого человеку в сутки количества витамина В12, больше 30 % витамина В3, по 25 % - В6 и В9 и 11 % витамина В1.

Также эта рыба богата витаминами D, Е, К и А. К тому же она содержит микроэлементы селен, фосфор, магний, калий, медь, натрий, цинк, кальций и другие.

Продукт помогает снизить уровень "плохого" холестерина (липопротеидов низкой плотности) и повысить полезный (липопротеиды высокой плотности). Он способствует нормальной работе сердца и снижает риск развития атеросклероза.

Присутствие в рационе скумбрии выравнивает артериальное давление. Но готовить ее рекомендуют в этом случае с минимумом соли.

Рыба богата омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Они помогают более эффективно бороться с хроническими воспалительными процессами, сообщает портал здоровое-питание.рф.

Способность скумбрии положительно влиять на иммунитет обусловлена содержанием в ней витамина D.

К тому же блюда из этой рыбы подойдут тем, кто собрался худеть. Продукт содержит много полезных элементов, что способствует избавлению от лишнего веса.