Почему людям моложе 40 лет полезно есть красное мясо

Свинина, говядина, баранина и конина полезны людям моложе 40 лет из-за содержания витаминов B12, D3, железа и качественного белка, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-диетолога Михаила Гинзбурга.

По словам специалиста, все виды красного мяса полезны для организма одинаково. Гинзбург советует обратить внимание только на отличие свинины от говядины. Свинина более жирная, поэтому скорее способствует набору веса.

Людям старше 40 лет диетолог рекомендует сократить употребление красного мяса до двух-трех раз в неделю.

«Иногда определенные аминокислоты, которые содержатся в мясе, превращаются в токсические производные в организме человека. Вырабатывается токсическая нагрузка на организм», – отметил Гинзбург.

Указанной категории людей лучше отдавать предпочтение рыбе и мясу птицы. Эти продукты не обостряют возрастных болезней, а рыба даже может предотвратить их возникновение, рассказал диетолог.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе разнообразного питания. По ее словам, однообразный рацион может привести к дефициту витаминов и минералов, снижению иммунитета и другим проблемам со здоровьем.