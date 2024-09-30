Что произойдет после полного отказа от сливочного масла

Согласно распространенному мнению, сливочное масло - источник холестерина и лишнего веса. Поэтому его часто исключают из здоровой диеты. По словам эндокринолога Регины Финогентовой, это продукт не только можно, но и нужно употреблять для поддержания здоровья.

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Он необходим детям и беременным женщинам, уточнила эксперт в разговоре с «Газетой.ру». Кроме того, сливочное масло улучшает состояние кожи, ногтей и волос, помогает поддерживать эластичность и тонус сосудов, а гликосфинголипиды, содержащиеся в нем, помогают защитить кишечник от инфекций.

После порции сливочного масла может улучшиться настроение, поскольку триптофан, содержащийся в молочном жире, помогает выработаться серотонину. Вдобавок масло улучшает качество сна.

Но все эти свойства относятся только к натуральному сливочному маслу, уточнила Финогентова. Такой продукт, не прошедший термическую обработку, ежедневно допустимо съедать до 10-30 гр.

Зато от сливочного масла с сахаром лучше отказаться. Как и от его совместного употребления с жирами животного и растительного происхождения.

Финогентова предупредила, что такое сочетание может ухудшить пищеварение.

Также врач посоветовала полностью исключить заменители молочного жира, облегченные спреды, маргарин. По словам Финогентовой, они не просто вредны, но и опасны для здоровья.

Между тем, зарубежные ученые посоветовали отказаться от сливочного масла и заменить его растительным. Исследование показало, что насыщенная животными жирами диета приводит к проблемам со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету.

Также эксперты назвали продукты, которые могут вызвать жировую болезнь печени, а также объяснили, почему во время диеты допускается сладкое.