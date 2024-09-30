Раскрыто, как нехватка физической активности вредит кишечнику

Регулярные упражнения — это не просто способ оставаться в форме и быть активным. Они также помогают поддерживать в норме кишечник. Результаты обзора 2023 года показали, что у тех, кто занимался умеренной или интенсивной физической активностью не менее 30 минут три раза в неделю, здоровье кишечника было гораздо лучше, чем у тех, кто занимался реже.

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Вот как малоподвижный образ жизни может навредить вашему кишечнику.

Это может затруднить потерю веса. Регулярные занятия спортом поддерживают метаболизм и облегчают похудение. Когда вы часто занимаетесь спортом, ваш обмен веществ ускоряется, говорит Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог Garage Gym Reviews. Исследования показывают, что поддержание здорового веса связано с более разнообразным микробиомом кишечника и снижением проницаемости кишечника.

Это может усилить воспаление. Физические упражнения имеют противовоспалительный эффект. Джанна Маси, сертифицированный персональный тренер и зарегистрированный диетолог Barbend, отмечает, что у малоподвижных людей может наблюдаться хроническое слабовыраженное воспаление. Оно может нарушить целостность слизистой оболочки кишечника.

Это может привести к снижению потребления полезных углеводов. Физически активные люди обычно едят больше богатых клетчаткой углеводов, которые нужны для здоровья кишечника. Это овощи, фрукты, цельные зёрна.

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Это может вызвать дисбаланс кишечных бактерий. По словам Маси, физическая активность способствует росту полезных бактерий, которые связаны с противовоспалительным эффектом и сильным барьером кишечника. При дисбалансе бактерий в кишечнике может возникнуть синдром раздражённого кишечника.

Это может повысить уровень стресса. Исследования показывают, что хронический стресс может существенно повлиять на здоровье кишечника. Это приводит к плохому пищеварению, дисбалансу бактерий в кишечнике.

Это может замедлить пищеварение. Сидячий образ жизни без достаточного количества упражнений может уменьшить приток крови, замедлить пищеварение. Это приводит к запорам, вздутию живота, дискомфорту в животе.

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