Раскрыто, как нехватка физической активности вредит кишечнику
Регулярные упражнения — это не просто способ оставаться в форме и быть активным. Они также помогают поддерживать в норме кишечник. Результаты обзора 2023 года показали, что у тех, кто занимался умеренной или интенсивной физической активностью не менее 30 минут три раза в неделю, здоровье кишечника было гораздо лучше, чем у тех, кто занимался реже.
Вот как малоподвижный образ жизни может навредить вашему кишечнику.
Это может затруднить потерю веса. Регулярные занятия спортом поддерживают метаболизм и облегчают похудение. Когда вы часто занимаетесь спортом, ваш обмен веществ ускоряется, говорит Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог Garage Gym Reviews. Исследования показывают, что поддержание здорового веса связано с более разнообразным микробиомом кишечника и снижением проницаемости кишечника.
Это может усилить воспаление. Физические упражнения имеют противовоспалительный эффект. Джанна Маси, сертифицированный персональный тренер и зарегистрированный диетолог Barbend, отмечает, что у малоподвижных людей может наблюдаться хроническое слабовыраженное воспаление. Оно может нарушить целостность слизистой оболочки кишечника.
Это может привести к снижению потребления полезных углеводов. Физически активные люди обычно едят больше богатых клетчаткой углеводов, которые нужны для здоровья кишечника. Это овощи, фрукты, цельные зёрна.
Это может вызвать дисбаланс кишечных бактерий. По словам Маси, физическая активность способствует росту полезных бактерий, которые связаны с противовоспалительным эффектом и сильным барьером кишечника. При дисбалансе бактерий в кишечнике может возникнуть синдром раздражённого кишечника.
Это может повысить уровень стресса. Исследования показывают, что хронический стресс может существенно повлиять на здоровье кишечника. Это приводит к плохому пищеварению, дисбалансу бактерий в кишечнике.
Это может замедлить пищеварение. Сидячий образ жизни без достаточного количества упражнений может уменьшить приток крови, замедлить пищеварение. Это приводит к запорам, вздутию живота, дискомфорту в животе.
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