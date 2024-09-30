Овсяная каша может быть опасной

Овсяная каша, в целом полезная для здоровья, может быть опасной для ряда людей и вызвать значительное ухудшение самочувствия.

«Овсянка богата клетчаткой. Однако у некоторых ее избыток может вызвать проблемы с пищеварением и нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Люди с синдромом раздраженного кишечника (СРК) или другими заболеваниями ЖКТ должны должны проявлять осторожность и вводить овсянку в рацион постепенно», – рассказал РИА Новости кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Эксперт отметил, что овсянка может привести к скачкам сахара в крови, к дефициту кальция, магния, железа и цинка, а также вызвать аллергическую реакцию.

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