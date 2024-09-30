Врач объяснил, приводит ли алкоголь к набору веса

По словам Кайлы Гирген, сертифицированного врача, спиртные напитки действительно негативно влияют на вес и организм человека в целом. К примеру, из-за алкоголя может возникнуть вздутие живота. В долгосрочной же перспективе эти напитки могут способствовать увеличению веса из-за низкой пищевой ценности и высокой калорийности.

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Вот как алкоголь может влиять на вес: - содержит «пустые калории» (они не имеют большой пищевой сытости и не дают насыщения); - приводит к выбору вредных продуктов (согласно исследованию 2017 года, спиртное подавляет сигналы аппетита; в результате человек переедает); - может изменить метаболизм гормонов (чрезмерное употребление алкоголя может привести к выбросу большого количества гормона стресса; более высокие уровни этого гормона связаны с увеличением количества жира вокруг живота, повышенным желанием есть жирную пищу); - может повлиять на сон (исследования показывают, что из-за алкоголя вторая стадия сна часто прерывается и не восстанавливает организм; недосып приводит к увеличению веса).

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330 мл светлого пива содержат 100 ккал, бокал вина (150 мл) — 100 ккал, 43 мл дистиллированного алкоголя (ром, виски, водка, джин) — 100 ккал, 330 мл крафтового пива — 170−350 ккал, 207 мл коктейля «Пина колада» — 380 ккал.

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