Названы вред и польза для здоровья рыбьего жира

Если вы хотите укрепить здоровье сердца, улучшить работу мозга или уменьшить воспаление, то вам может помочь приём рыбьего жира. Однако у этих добавок есть как преимущества, так и недостатки.

Стандартная капсула рыбьего жира содержит около 15−25 калорий и 2−3 грамма жира. Сочетание жирных кислот EPA и DHA в ней составляет не менее 500 миллиграммами. В жидкой форме рыбий жир позволяет получить из одной чайной ложки более 1500 миллиграммов EPA и DHA, 40 калорий и 5 граммов жира. Также многие пищевые добавки содержат витамин Е для предотвращения окисления.

Преимущества рыбьего жира

Поддержание здоровья сердца. Исследования, опубликованные в журнале The Journal of the American Heart Association, показывают, что омега-3 снижают уровень триглицеридов на 15−30%, особенно если в день принимать больше 2 г. Ещё большую пользу от рыбьего жира могут получить люди с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе те, у кого ожирение или высокий уровень холестерина).

Поддержание здоровья глаз. Низкое потребление омега-3 связано с более высоким риском столкнуться с ретинопатией. Исследование в журнале Antioxidants предполагает, что DHA имеет противовоспалительные, антиоксидантные, защитные свойства. Этот тип жирных кислот благотворно влияет на сетчатку глаз.

Снижение риска возникновения сердечного приступа. Одно исследование показало, что омега-3 значительно снижают вероятность сердечных приступов и смерти от ишемической болезни сердца.

Поддержание здоровья кожи. Согласно обзору в Marine Drugs, противовоспалительные свойства рыбьего жира защищают клетки кожи. Некоторые исследования демонстрируют, что эти добавки ускоряют заживление ран.

Омега-3 и беременность. Жирные кислоты поддерживают развитие мозга и сетчатки ребёнка. Также доказано, что добавление омега-3 в рацион во время беременности снижает риск столкнуться с преждевременными родами, низким весом ребёнка при рождении. Исследование в Annals of Nutrition & Metabolism отмечает, что омега-3 поддерживают когнитивное, моторное и визуальное развитие детей, могут снизить заболеваемость ребёнка атопической экземой.

Недостатки рыбьего жира

Приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом. Некоторые люди при приёме рыбьего жира могут испытывать рыбный привкус, страдать изжогой или расстройством желудка.

Повышает риск возникновения мерцательной аритмии. Согласно ряду исследований, EPA и DHA могут быть связаны с мерцательной аритмией.

