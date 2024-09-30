В какое время суток лучше всего употреблять углеводы

Часто углеводы имеют плохую репутацию, но они также являются основным и предпочтительным источником энергии для нашего организма. По словам экспертов, для удовлетворения ежедневных потребностей в этих веществах важно их включать во все приёмы пищи.

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Исследования показывают, что если вы станете есть углеводы утром, то это поможет контролировать уровень энергии, уровень сахара в крови. Вечером же в умеренных количествах эти вещества позволяют снизить уровень стресса и быстрее заснуть. Точное же количество углеводов, которое вам нужно потреблять, индивидуально.

Потребление углеводов утром может дать вашему телу и мозгу энергию. Исследования показывают, что употребление сложных углеводов (таких как киноа или бананы) в начале дня улучшает память, поддерживает здоровое старение.

Научные работы показывают, что люди, которые регулярно завтракают, как правило, имеют более здоровую диету в целом. Это связано с тем, что они склонны потреблять углеводы вместе с макронутриентами, которые содержат больше клетчатки.

Наконец, добавление к завтраку углеводов позволит вам регулировать уровень сахара в крови. Это особенно важно для диабетиков.

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Обычно врачи и учёные рекомендуют употреблять пищу с высоким содержанием углеводов по утрам и в начале дня. Но в конце дня углеводы тоже могут принести пользу. Некоторые исследования демонстрируют, что употребление углеводов с высоким содержанием клетчатки перед сном улучшает качество сна, снижает вероятность развития бессонницы.

Также научные работы показали, что те, кто ел пищу с высоким гликемическим индексом за четыре часа до сна, засыпали быстрее. Кроме того, доказано, что диеты с высоким содержанием углеводов значительно продлевают фазу быстрого сна (глубокого сна). Учёные обнаружили, что если употреблять продукты с углеводами вечером, то это поможет снять стресс.

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