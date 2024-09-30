Перечислены продукты, которые помогают мышцам расти

Для укрепления мышц важно правильно питаться. Вот что обязательно вы должны включить в рацион, если много двигаетесь и тренируетесь.

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Яйца. 100 г яиц содержат 12 г белка. Также яичный белок содержит большое количество разных белков, а желток — холестерин, каротиноиды, жиры. При этом большая часть жиров — это полезные ненасыщенные.

Хлеб. Нужно выбирать более полезный вариант — цельнозерновой хлеб. Из 100 г такого хлеба вы получите около 10 г белка. Также в нём есть углеводы.

Курятина. 100 г куриного филе позволят вам получить 23 г белка. В правильно приготовленной курице жира будет немного, зато вы обеспечите организм витаминами группы В, фосфором, селеном, цинком.

Мясо. В 100 г красного мяса — примерно 20 г белка. Но рекомендуется употреблять в неделю не более 500 г такого мяса и подобных закусок.

Овсянка, киноа, рис. Цельнозерновой рис улучшит пищеварение, хорошо вас насытит. 100 г овсяной крупы дадут 13 г белка, а 100 г гречки — 11 г белка.

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Бобовые. Они низкокалорийны, но при этом клетчатки в них много.

Кисломолочные продукты. Эти продукты содержат большое количество кальция. Также 100 г творога дадут вам около 12 г белка.

Лосось. 100 г этой рыбы позволят вам получить около 20 г белка. Правда, дикий лосось, которого вылавливают в Балтийском море, может содержать вредные вещества. Поэтому его рекомендуется есть максимум пару раз в год.

Семена и орехи. В 100 граммах арахиса — 26 г белка, в 100 г тыквенных семечек — 25 г, в 100 г семян подсолнечника — 23 г.

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