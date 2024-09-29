Врач дала советы по питанию для пожилых людей

Пожилым людям рекомендуется придерживаться принципа гарвардской тарелки при составлении рациона, заявила в беседе с «Газетой.Ru» терапевт Дарья Сидо. По ее словам, тарелку следует разделить на четыре части: две четверти заполнить овощами и фруктами, одну четверть — источником нежирного белка (мясо или рыба), и одну четверть — цельнозерновыми продуктами (перловка, булгур, рис, макароны или зерновой хлеб).

Врач пояснила, что для предотвращения запоров важно потреблять четыре-пять порций овощей и фруктов ежедневно, а также достаточно пить. Кроме того, в рационе пожилых людей должны быть полезные жиры, так как они помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется заменить подсолнечное масло на оливковое, запекать жирную рыбу и ежедневно употреблять орехи или семечки.

Для укрепления здоровья костей важно употреблять молочные продукты. Если они вызывают проблемы со стулом, можно перейти на кисломолочные, такие как кефир, катык или ряженка.

Также важно увеличить потребление белка в рационе пожилых людей, чтобы предотвратить потерю мышечной массы. Если есть трудности с пережевыванием мяса, его можно измельчить блендером или дольше варить.

Ранее врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, что лучше избегать полуфабрикатов для детей до трех лет и готовить питание дома. По ее словам, пищеварительная система у малышей еще не полностью сформирована, и такие продукты могут причинить им вред. Особенно опасно употребление полуфабрикатов при наличии хронических заболеваний.