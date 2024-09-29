Восемь эффективных упражнений, чтобы убрать бока в домашних условиях

Стройности нашей талии может мешать не только отросший живот, но и «ушки» на боках. Но избавиться от них не так-то просто. Это те места, откуда лишние объемы уходят в последнюю очередь. Однако и на эти привередливые зоны есть управа. Фитнес-тренер Александра Львова поделилась с нами эффективными упражнениями, которые помогут избавиться от «ушек» на талии.

Правильное питание

Большую роль в появлении жира на боках играет питание. Особенно, если вы потребляете калорий больше, чем сжигаете. Если в вашем рационе есть высококалорийная пища, такая как сладкое, жареное, фастфуд, то все это отложится на боках.

«Здесь я не изобретаю „велосипед“. Рекомендации по питанию стандартные — старайтесь есть небольшими порциями, но часто, ешьте больше зелени и пейте больше воды. В качестве перекуса берите с собой фрукты, орехи, сухофрукты. Важно отказаться от алкоголя, т. к. он задерживает воду и может спровоцировать пищевые срывы», — комментирует Александра.

Правильные тренировки

Кроме сбалансированного питания нужно и регулярно заниматься спортом.

«Наивно будет полагать, что жир на боках уйдет, если только качать пресс или крутить обруч. Так вы только накачаете мышцы, но от слоя жира не избавитесь. Поэтому лучше действовать комплексно, с подключением кардиотренировок», — рассказывает наш эксперт.

В качестве кардио в домашних условиях можно выполнять:

бег на месте (или на улице),

ходьба с захлестом голени,

подтягивание колен к груди,

прыжки на месте или через скакалку,

приставные шаги с разведением рук,

махи ногой с касанием ладони.

Также Александра советует выполнять следующие упражнения, чтобы избавиться от жира на боках: