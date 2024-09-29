Как узнать, грозит ли вам инфаркт в ближайшие десять лет

О том, как сохранить сердце здоровым, рассказала врач-кардиолог кардиологического отделения Кировской областной клинической больницы Надежда Владимировна Шипулина.

– Почему может возникнуть сердечный приступ?

– Возникновение сердечного приступа, то есть острого инфаркта миокарда, зависит от множества факторов, но можно выделить общие тенденции. Так, в возрасте до 30 лет он встречается только при наличии наследственных заболеваний, врожденных аномалий сердца или при употреблении наркотических средств.

С возрастом, особенно при ведении неправильного образа жизни, появляются такие факторы риска, как артериальная гипертония, повышенный уровень холестерина и сахара, лишний вес, которые приводят к развитию ишемической болезни сердца. Наиболее часто болезни сердца встречаются после 70 лет.

– Правда ли, что проблемы с сердцем может вызвать стресс?

– Действительно, слишком сильные эмоции могут стать причиной развития сердечной патологии, которую в кардиологии называют «синдромом разбитого сердца». На фоне сильных негативных переживаний пациенты, чаще всего женщины, испытывают симптомы, неотличимые от признаков инфаркта миокарда: острая интенсивная боль в грудной клетке, нехватка воздуха, потоотделение, потеря сознания. Из-за неравномерных сокращений миокарда, сердце меняет форму и становится похоже на горшок с узким горлышком. Такие изменения чаще всего обратимы и проходят в течение 1–4 недель при должном лечении.

– Надежда Владимировна, как сохранить свое сердце здоровым?

– В первую очередь, необходимо соблюдать правила здорового образа жизни. Крайне важно правильно питаться, исключить вредные привычки и быть физически активным, особенно тем, чьи ближайшие родственники перенесли болезни сердца.

Кроме того, своевременно проходит диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Во время этих мероприятий оценивается ряд ключевых показателей здоровья – уровень холестерина и сахара, артериальное давление, ЭКГ, что помогает обнаружить сердечно-сосудистые заболевания еще на начальном этапе. Также с помощью специальной шкалы SCORE рассчитывается риск возникновения сердечно-сосудистых событий, то есть инфаркт и инсульта, в ближайшие 10 лет.

Хочу напомнить, что большинство хронических заболеваний сердца требуют длительного или пожизненного приема медикаментов. Нельзя пропускать, отменять и заменять лекарства самостоятельно или по рекомендации родственников или друзей, даже если они являются медицинскими работниками. Это может привести к обострению состояния и прогрессированию болезни. Любое изменение в лечении должно обсуждаться с лечащим врачом.