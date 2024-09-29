Гинеколог объяснила, почему нельзя пользоваться двумя презервативами сразу

Гинеколог Шишкина: пользоваться сразу двумя презервативами нельзя. При правильном использовании презерватив на 98% защищает от половых инфекций и примерно на 87% — от беременности. Ключевое слово здесь — «правильном». У «изделия №1» тоже есть своя инструкция по применению. Если её не соблюдать, велики риски, что презерватив окажется бесполезен. Вот как этого не допустить.

Правда ли, что нельзя пользоваться двумя презервативами сразу? Да.

Почему нельзя

Если использовать одновременно два презерватива они будут тереться друг о друга и могут порваться, объяснила гинеколог docmed Дарья Шишкина.

Правило «один половой акт = один презерватив» касается и сочетания мужского и женского презервативов. Придётся выбрать какой-то один.

Что ещё надо знать про презервативы

Презерватив нужно надевать в самом начале каждого полового акта.

При этом упаковку нужно открывать руками, а не зубами или ножницами. Иначе есть риск, что он порвётся.

Презерватив нужно поменять при переходе к другому виду сексуального контакта — например, от орального к вагинальному, процитировал гинеколога телеграм-канал DocDeti & DocMed.

С презервативами нельзя пользоваться масляными лубрикантами, поэтому выбирайте смазку на водной или силиконовой основе, посоветовала Шишкина.

Ранее сексолог Мелисса Кук перечислила места, где нельзя хранить презервативы, иначе они теряют свои защитные свойства. В списке — кошелёк и бардачок авто. Полный перечень — здесь.