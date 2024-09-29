Доктор перечислил четыре правила здорового сердца

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов ко Всемирному дню сердца рассказал, что важно помнить о профилактике здоровья сердца.

Для этого необходимо:

отказаться от всех вредных привычек;

больше времени уделять физическим нагрузкам. Главное, чтобы они были комфортными;

правильно питаться, употребляя витамины и полезные микроэлементы;

меньше стрессовать, сохраняя позитивный настрой.

Кардиолог отметил, что при этом важно всегда следить за уровнем артериального давления. Все потому, что гипертония может развиваться совершенно бессимптомно. Она может привести к инфаркту или инсульту, которые встречаются даже среди молодежи.

Ранее врач назвал главный признак сгущения крови.