Доктор перечислил четыре правила здорового сердца

Кардиолог Бойцов назвал 4 правила здорового сердца
Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов ко Всемирному дню сердца рассказал, что важно помнить о профилактике здоровья сердца.
Для этого необходимо:
- отказаться от всех вредных привычек;
- больше времени уделять физическим нагрузкам. Главное, чтобы они были комфортными;
- правильно питаться, употребляя витамины и полезные микроэлементы;
- меньше стрессовать, сохраняя позитивный настрой.
Кардиолог отметил, что при этом важно всегда следить за уровнем артериального давления. Все потому, что гипертония может развиваться совершенно бессимптомно. Она может привести к инфаркту или инсульту, которые встречаются даже среди молодежи.
Ранее врач назвал главный признак сгущения крови.