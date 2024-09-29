$92.71+0.31103.47+0.28
Войти в почту

Кардиолог Бойцов назвал 4 правила здорового сердца

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов ко Всемирному дню сердца рассказал, что важно помнить о профилактике здоровья сердца.

Доктор перечислил четыре правила здорового сердца
© РИА Новости

Для этого необходимо:

  • отказаться от всех вредных привычек;
  • больше времени уделять физическим нагрузкам. Главное, чтобы они были комфортными;
  • правильно питаться, употребляя витамины и полезные микроэлементы;
  • меньше стрессовать, сохраняя позитивный настрой.

Кардиолог отметил, что при этом важно всегда следить за уровнем артериального давления. Все потому, что гипертония может развиваться совершенно бессимптомно. Она может привести к инфаркту или инсульту, которые встречаются даже среди молодежи.

Ранее врач назвал главный признак сгущения крови.

ЗОЖ
Сергей Бойцов
Минздрав РФ