Недавнее исследование показало, что регулярное употребление кофе может снизить риск деменции у гипертоников. Его авторы считают, что кофе может защищать от деменции, смягчая воспаление. В беседе с 5-tv.ru врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, как кофе может влиять на мозг.

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Врач отметил, что доказано: кофеин улучшает кровообращение в головном мозге. Это защищает клетки мозга от ишемии — недостаточного кровоснабжения.

Также в кофе есть другие вещества, которые улучшают кровообращение головного мозга: фитонциды, антиоксиданты, ароматические масла. Важно не злоупотреблять кофе и выпивать не более одной чашки (50 мг кофеина) в день, чтобы не навредить сердцу.

До этого терапевт Маеренкова рассказала, что более двух чашек кофе в день могут повысить риск болезней сердца, а в некоторых случаях — переломов. При умеренном потреблении кофеин может быть полезен для сердца, снижает риск цирроза и помогает при запорах.

Ранее врач рассказала, почему пожилым людям лучше питаться по методу гарвардской тарелки.