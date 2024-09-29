Употребление какого фрукта снижает риск развития диабета и ожирения

Яблоки содержат мало сахара, что делает их особенно полезными для людей с сахарным диабетом 2-го типа или преддиабетом — считают специалисты. Этот фрукт, к слову, относят к продуктам с низким гликемическим индексом, то есть он не повышает уровень сахара в крови. А значит, не будет проблем с постоянством уровня энергии и настроения. Кроме того, регулярное употребление яблок может стать частью стратегии здорового похудения, если использовать их в качестве полезного перекуса.

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«Ежедневное употребление яблок может принести немедленную пользу, например, способствовать снижению веса. Высокое содержание клетчатки в яблоках способствует ощущению сытости, что может привести к снижению потребления калорий и способствовать похудению», — объяснила доктор медицинских наук, диетолог Эмили Хэммон в интервью Parade.

Так, одно из исследований показало, что женщины с ожирением, которые каждый день ели фрукты, в том числе яблоки, через 12 недель похудели сильнее контрольной группы, употреблявшей каждый день овсяное печенье.

Отметим, что в случае наличия заболеваний важно следовать рекомендациям вашего лечащего врача, несмотря на потенциальную пользу тех или иных продуктов.

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