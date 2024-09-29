Как восстановить баланс калия и магния

Организму нужны разнообразные питательные вещества для роста, развития и функционирования всех органов, систем, тканей и клеток. Особенно важны калий и магний, пишут эксперты портала "Здоровое-питание.рф".

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Калий важен для клеток и сердца

Потребность в калии может сильно различаться в зависимости от возраста, веса, физической активности, работы почек и места проживания. Существует множество факторов, как физиологических, так и патологических, которые ускоряют вывод этого элемента из организма. Без калия может нарушиться одна из ключевых функций организма - стабильность клеточных мембран, что влияет на целостность клеток и их избирательную проницаемость.

Он также необходим для работы сердца, мышц, нервной и кровеносной систем. Калий активизирует ферменты и участвует в регуляции сокращений сердца, артериального давления, предупреждении аритмии, поддержании осмотического давления внутри клеток и снятии спазмов сосудов. Он способствует усвоению других элементов, например, поддерживает концентрацию магния и нормализует водно-солевой баланс вместе с натрием.

Причины потери калия

Это может происходить по разным причинам:

- интенсивные физические нагрузки вызывают интенсивный выход калия с потом;

- мочегонные препараты также способствуют его выводу;

- рвота и длительная диарея;

- люди, страдающие сахарным диабетом, подвержены потерям калия;

- существуют и другие заболевания и состояния, приводящие к потерям калия, например, несахарный диабет, кишечные инфекции, тиреотоксикоз, болезнь Иценко-Кушинга, применение некоторых лекарств.

Как восстановить баланс калия

Для поддержания уровня важно правильно и разнообразно питаться. Калий можно получить только из пищи. Растительные продукты, такие как овощи, фрукты, ягоды, лучше всего подходят для восстановления калиевого баланса.

Овощные салаты с зеленью (например, шпинат, кинза, щавель, укроп, петрушка) помогут избежать необходимости принимать пищевые добавки. Лучше использовать свежие растения, поскольку при термической обработке и длительном хранении количество полезных веществ снижается. Их следует хранить в сухом прохладном месте и регулярно обновлять при первых признаках увядания.

Много калия содержится в овощах и бобовых, таких как морковь, картофель, фасоль, тыква, помидоры. Рыбные и мясные блюда с овощным гарниром также являются хорошим источником. Фрукты и яблоки, курага, авокадо, изюм и бананы могут предоставить нужное количество элемента. Некоторые из них также богаты клетчаткой и пектином, полезными для пищеварения.

При здоровом состоянии организма избыток калия выводится почками с мочой. Проблемы могут возникнуть при повреждении клеток крови, обезвоживании, шоковом состоянии, ацидозе, острой почечной недостаточности, надпочечниковой недостаточности, увеличении потребления калия с пищевыми добавками или язве тонкого кишечника.

Магний - природный защитник от стресса

Это один из самых распространённых элементов в природе. Он присутствует в морской и пресной воде, а также в зелёных растениях. Этот элемент известен своим благотворным воздействием на организм, в том числе предотвращением повышенной утомляемости. Магний также играет ключевую роль в передаче нервных импульсов и сокращении мышц, что критически важно для их расслабления и эффективной работы сердечно-сосудистой системы.

Суточная потребность в нем варьируется в зависимости от пола, возраста и общего состояния организма. Как и в случае с другими веществами, избыток (гипермагниемия) и недостаток (гипомагниемия) одинаково вредны. Необходимо следить за своим состоянием и обращаться к врачу, если возникают подозрения на дисбаланс.

Признаки избытка магния включают сухость или покраснение кожи, сухость во рту, аритмию, пониженное давление и частоту сердечных сокращений, слабость и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Признаки дефицита: мышечные судороги, особенно ночью, быстрая утомляемость, чувство онемения и покалывания в конечностях, тревожные и депрессивные состояния, ухудшение работоспособности, снижение тонуса и силы мышц, головные боли и нарушения сердечного ритма.

Недостаток магния считается фактором риска для развития инсулинорезистентности и может быть признаком преддиабетического состояния. К причинам дефицита относят постоянный недостаток сбалансированного питания, чрезмерное потребление сладкой и жирной пищи, недостаток растительных продуктов, беременность, кормление грудью, пожилой возраст, занятия спортом, любовь к сладкому и хронический стресс.

Поддерживать уровень относительно просто. Достаточно сбалансированного питания и соблюдения принципов здорового образа жизни для компенсации суточной потребности в этом нутриенте.

Магний содержится в большом количестве растительных продуктов, особенно в необработанных зерновых, миндале, бананах, овощах тёмно-зелёного цвета, какао-порошке, бобовых, морской капусте и листовой зелени. Темный шоколад также богат этим элементом. Морская рыба, особенно из семейства лососёвых, также является хорошим источником магния.

Симптомы избытка или недостатка часто схожи с симптомами других заболеваний, поэтому для точной диагностики рекомендуется обратиться к специалисту и сдать необходимые анализы. В случае патологического состояния может быть назначена корректирующая диета или курс препаратов с недостающими макро- и микроэлементами.

Однако самая универсальная рекомендация - это разнообразное и сбалансированное питание, которое позволяет поддерживать запасы полезных веществ в организме.

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