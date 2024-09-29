Нутрициолог заявила о пользе облепихи для здоровья в сезон простуд

Нутрициолог Ирина Попкова рассказала о благотворном влиянии облепихи на защитные функции организма. Специалист посоветовала включить эту ягоду в осенний рацион.

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Как рассказала российский эксперт, кисло-сладкая ягода богата антиоксидантами, минералами и витаминами, которые обеспечивают комплексную поддержку организма. Всего 100 грамм облепихи способны восполнить суточную норму витамина C. По словам Попковой, для поддержания иммунитета, эту ягоду следует добавить в осенний рацион. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

Витамин С поддерживает иммунную систему, способствует защите от "простуды", инфекций, способствует заживлению ран, – объяснила эксперт.

Нутрициолог отметила, что содержащийся в ягоде витамин Е улучшит состояние кожи и волос, а витамин A принесет пользу зрению и поддержит здоровье слизистых оболочек.