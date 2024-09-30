Названы три худших продукта для сосудов

Ведущей причиной преждевременного старения и ухода из жизни в развитых странах являются сердечно-сосудистые болезни, на появление которых влияют вредные привычки, недостаточные физические нагрузки, а также режим питания, где нет баланса. Что касается пищи, то переизбыток в рационе насыщенных жирных кислот, трансжиров и соли является доказанным фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые вызывают раннее старение, передает здоровое-питание.рф, ссылаясь на врачей.

Например, неуклонно формируются условия для атеросклеротического поражения сосудов, если в рационе человека животного жира больше 35% от общего суточного энергопотребления. А вот жиры, которые содержатся в рыбе, наоборот способны снизить сердечно-сосудистые риски - достаточно есть продукт хотя бы два-три раза в неделю, соблюдая размер порции.

"Доказано, что употребление 50 граммов морской рыбы ежедневно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50%", отметили врачи.

Кроме того, есть пища, которая дает организму микроэлементы и витамины, задействованные в регуляции жирового обмена. Среди основных источников - овощи, фрукты, хлеб из муки грубого помола, отруби.

Напомним, что переизбыток соли связывают с увеличением давления крови. По словам медиков, сами по себе знакомые нам продукты уже содержат достаточное количество соли. Важно за этим следить.