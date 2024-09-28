Для здоровья сердца врачи рекомендуют хобби и оптимизм

Проблемы с работой сердца у людей в начинаются уже с 40 лет. Об этом «Парламентской газете» рассказал терапевт-кардиолог Ярослав Ашихмин. Основными причинами являются стресс и невнимание к своему здоровью.

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По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сердечно-сосудистыми заболеваниями в России страдают более 23 миллионов человек.

Как отметил кардиолог, россияне зачастую неправильно относятся к показаниям на тонометре.

«Я часто вижу, что люди регулярно меряют себе давление, даже записывают его динамику, но при этом абсолютно не заботятся о себе, — отметил врач. — Они почему-то думают, что 160 — это их рабочее давление, хотя мы знаем четко, что в норме оно 120».

При высоком давлении сердце работает на износ. Но вместо обследования у врача и получения препаратов, которые снизили бы давление и помогли сердцу работать лучше, люди продолжают отмахиваться от от проблемы.

«Вот и получается, что в стране полмиллиона инсультов из-за того, что давление повышенное», — констатирует Ашихмин.

Кроме обследования и таблеток для помощи сердцу врач рекомендовал больше общаться с близкими, заниматься любимым делом, не терять оптимизма и сопротивляться стрессу.