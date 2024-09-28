Врач назвал самые неудачные варианты для завтрака

Врач-терапевт амбулатории №2 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Сайера Мунаварова рассказала о самых неудачных вариантах для завтрака.

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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что прежде всего это простые, или быстрые, углеводы, среди которых торты, конфеты и сладкие булки.

Их употребление вызывает скачок инсулина в крови. После употребления быстрых углеводов человек хочет съесть ещё что-то сладкое, а это приводит к перееданию.

Как отметила Мунаварова, также могут быть вредны однообразные завтраки, поэтому не стоит есть каждый день овсянку или яйца.

Ранее диетолог Полина Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала о влиянии питания на состояние кожи.