Врач назвал продукты для избавления от бессонницы

Облегчить засыпание помогут продукты с триптофаном: запеченные яблоки, индейка, тыква и другие. Об этом «Известиям» рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Данилов.

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Если человек тратит более получаса на засыпание, либо проводит время без сна после ночных пробуждений, у него может быть бессонница. Чаще всего проблемы со сном вызывает тревога, а также хронические заболевания сердца, цистит и другие.

Также засыпанию мешает дефицит гормона мелатонина. Избежать его поможет ужин, богатый триптофаном — предшественником мелатонина. Его содержат индейка, хумус, запеченные яблоки, тыква, семечки. При этом лучше не переедать вечером: это ухудшит засыпание.

Врач подчеркнул, что лучшее средство от бессонницы — физическая активность в течение дня. Вечером лучше выбрать релаксационные техники или медитацию.

До этого ученые выяснили, что ночной сон менее семи часов во время беременности может повысить риск задержки нервного развития у будущего ребенка.