Названы семь продуктов, которые действительно подавляют аппетит

Эксперты перечислили продукты, которые помогут бороться с голодом, сообщает издание The Voice.

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Авокадо

Этот суперфуд позволяет отказаться от частых перекусов и надолго утоляет чувство голода. В 2019 году ученые пришли к выводу, что после употребления авокадо в организме повышается уровень гормонов, отвечающих за чувство насыщения.

Миндаль

Этот орех – прекрасный источник антиоксидантов, магния и витамина Е. Именно поэтому он помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает состояние кишечника. Согласно научным исследованиям, миндаль в качестве перекуса снижает чувство голода и желание есть жирные продукты.

Кофе

В 2017 было опубликовано исследование: в нем говорилось, что кофеин, употребленный за полчаса до еды, подавляет аппетит. Только не стоит добавлять в кофе сиропы или молоко, чтобы не испортить этот эффект.

Яйца

Согласно ученым, одно-два яйца на завтрак помогают чувствовать себя более сытым в течение целых 24 часов.

Вода

Если вы чувствуете голод, это может быть и жажда. В 2010 году стало известно, что люди, выпивающие два стакана воды перед едой, употребляют на 75-90 килокалорий меньше, чем те, кто не пил воду.

Батат

Это является прекрасной альтернативой обычной картофелю. В батате содержится особый вид крахмала, который остается в желудке в течение большего количества времени.

Зеленый чай

В 2012 году ученые заявили, что зеленый чай снижает желание съесть больше при следующем приеме пищи. Такой эффект достигается благодаря катехинам и кофеину.