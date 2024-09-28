Диетолог назвал полезные продукты в сезон простуд

В сезон простуд следует добавить в свой рацион продукты, укрепляющие иммунитет. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала диетолог Ольга Панова.

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«Осенью не обойтись без сезонных фруктов и овощей. Всего 200 грамм квашеной капусты в день обеспечивают 70 процентов дневной нормы витамина С. Это главный защитник иммунитета. А один средний апельсин содержит около 70 миллиграмм этого витамина, что составляет 80 процентов от рекомендованной дневной дозы», — отметила врач.

По ее словам, в период осенних заболеваний важно употреблять достаточное количество белка. В рационе обязательно должны присутствовать природные антибиотики — чеснок и лук. Помимо этого, стоит не забывать про полезные теплые напитки — в этом случае эксперт посоветовала вспомнить про чаи с медом и лимоном, которые понижают риск подхватить простуду.

Ранее диетолог Марьяна Джутова призвала добавлять в свой рацион осенью больше сезонных продуктов. Она подчеркнула, что в холодное время года стоит вспомнить о питательных крем-супах из тыквы и цветной капусты.