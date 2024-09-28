Нутрициолог объяснил, зачем включать грибы в рацион для похудения

Нутрициолог Виктор Мандзяк рекомендует включать грибы в рацион для похудения. Он подчеркивает их низкую калорийность и высокое содержание белка и клетчатки, что делает их отличным продуктом для поддержания процесса снижения веса.

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«Грибы богаты водой, содержат достаточное количество клетчатки и белка, а калорийность их составляет всего 20-30 калорий на 100 граммов», — заявил Мандзяк, его слова передает издание Cursorinfo.

Эксперт также указывает на особенности клетчатки в грибах, например хитин, который не усваивается организмом, но способствует увеличению количества калорий, выводимых с калом.

Мандзяк подчеркивает, что белок в грибах, хоть и содержится в меньших количествах по сравнению с мясом, играет важную роль в создании ощущения сытости и поддержании мышечной массы в процессе похудения. Несмотря на то, что усваивается грибной белок не полностью, его включение в диету может быть полезным, но следует проконсультироваться с врачами.