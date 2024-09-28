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Санберри: польза и вред

Специалисты рассказали о свойствах солнечной ягоды, которую также называют санберри, или черный паслен, сообщает издание MedAboutMe.

Санберри: польза и вред
© Википедия

Ягода появилась благодаря американскому селекционеру Лютеру Бербанку, который хотел соединить в одном растении как можно больше полезных свойств и вкусовых качеств.

Санберри - однолетнее растение с крупными ягодами, как у вишни, которое плодоносит с конца лета до самых морозов.

Полезные свойства

Солнечная ягода является сырьем для лекарств и биологически активных добавок как в США, так и в России. Она содержит много минералов и витаминов, органических кислот, сахаров и гликоалкалоидов.

Санберри рекомендуют употреблять при:

  • Лейкозе и других злокачественных заболеваниях
  • Атеросклерозе
  • Гипертонии
  • Эпилепсии
  • Заболеваниях мочеполовой системы
  • Обильных маточных кровотечениях
  • Неврозах
  • Диспепсии
  • Поражениях кожи

Помимо этого, черный паслен используется в составах кремов и мазей, а также отваров, которые помогают при ангине, стоматите, гнойных воспалениях, язвах, фурункулах, лишае и гнойных ранах.

Противопоказания

Несмотря на очевидную пользу, санберри подходит не всем. Так, специалисты не советуют употреблять эту ягоду детям, беременным и кормящим женщинам.