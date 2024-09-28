Санберри: польза и вред
Специалисты рассказали о свойствах солнечной ягоды, которую также называют санберри, или черный паслен, сообщает издание MedAboutMe.
Ягода появилась благодаря американскому селекционеру Лютеру Бербанку, который хотел соединить в одном растении как можно больше полезных свойств и вкусовых качеств.
Санберри - однолетнее растение с крупными ягодами, как у вишни, которое плодоносит с конца лета до самых морозов.
Полезные свойства
Солнечная ягода является сырьем для лекарств и биологически активных добавок как в США, так и в России. Она содержит много минералов и витаминов, органических кислот, сахаров и гликоалкалоидов.
Санберри рекомендуют употреблять при:
- Лейкозе и других злокачественных заболеваниях
- Атеросклерозе
- Гипертонии
- Эпилепсии
- Заболеваниях мочеполовой системы
- Обильных маточных кровотечениях
- Неврозах
- Диспепсии
- Поражениях кожи
Помимо этого, черный паслен используется в составах кремов и мазей, а также отваров, которые помогают при ангине, стоматите, гнойных воспалениях, язвах, фурункулах, лишае и гнойных ранах.
Противопоказания
Несмотря на очевидную пользу, санберри подходит не всем. Так, специалисты не советуют употреблять эту ягоду детям, беременным и кормящим женщинам.