Диетолог: мы получаем радиацию из овощей и фруктов

Такие продукты накапливают радионуклиды. Рыбу можно есть «хоть каждый день».

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.

«Мы радиацию получаем из наших же овощей и фруктов, они тоже накапливают. Даже от того, что мы живём в городах, у нас уже повышенный радиационный фон. Конечно, в том или ином виде получаем дозу. В большинстве своём та рыба, которая у нас есть, всевозможные мелкие рыбёшки, их в принципе можно есть хоть каждый день. В любом случае нужно проявлять осторожность не с точки зрения, что мы получим большое количество солей и тяжёлых металлов».

Соломатина отметила, что выращенная искусственным путём рыба содержит меньше омега три жирных кислот.

«Та рыба, которая, как правило, представлена на наших прилавках — наша скумбрия, треска, пикша, свежемороженая селёдка, минтай, за свою жизнь они не накапливают такое количество [опасных веществ — прим. ГМ]. Единственное, допустим, лососёвые и те, которые считаются богатейшим источником омеги три жирных кислот, хотя содержит тот же тунец, там очень много белка. Жира у них много, мало нужных нам омега три жирных кислот, потому что вся пищевая цепочка нарушается, когда рыбу выращивают искусственным путём».

Ранее диетолог назвала шпроты «безумно неполезным» продуктом.