Почему осенью чаще выпадают волосы

Из-за смены сезона, недостатка солнечного света и холодных ветров после завершения лета могут выпадать волосы. Врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, как можно предотвратить появление этой проблемы.

По словам эксперта, при выпадении волос важно учитывать состояние ЖКТ. Пищеварительная систем играет важную роль в обеспечении организма питательными веществами, которые необходимы для поддержания здоровья волос. Синдром раздраженного кишечника, целиакия и другие недуги могут нарушать усвоение питательных веществ, в том числе витаминов и минералов.

Здоровая кишечная микрофлора также играет важную роль в иммунной системе и влияет на метаболизм. Дисбактериоз, вызванный неправильным питанием или приемом антибиотиков, может негативно сказаться на состоянии волос.

Если выпадение беспокоит человека несколько месяцев, то стоит обратиться к врачу для обследования.

Также важно обратить внимание на свой рацион. Важно получать достаточное количество ка, железа, цинка, витаминов группы В, биотина и омега-3 жирных кислот. В этой связи эксперт советует есть рыбу, яйца, мясо, бобовые, орехи, красное мясо, печень, шпинат, брокколи, морепродукты, цельнозерновые, молочные продукты.

В некоторых случаях врач может назначить витаминные и минеральные комплексы, которые помогут восполнить дефициты и улучшить состояние волос.

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