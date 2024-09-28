Что такое синдром перетренированности

Иногда спортсмены могут столкнуться с синдромом перетренированности, главными признаками которого являются непроходящая болезненность и повышенная утомляемость. Это ведет к получению серьезных травм в ходе тренировок, рассказал «Газете.Ru» заведующий хирургическим отделением клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов.

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«Непроходящая болезненность во время тренировок – главный симптом перетренированности. Боль — это часть работы нашей иммунной системы. Если вам организм говорит, что ему больно, вам нужно прекратить то действие, которое вызывает эту боль. Еще признаки, которые должны насторожить — это сонливость, повышенная утомляемость. Это тоже сигнал организма о том, что ему нужно восстановиться», – рассказал врач.

По словам Гаджимурадова, главная ошибка многих спортсменов – чрезмерная нагрузка и неправильное распределение ресурса.

«В результате на фоне, по их мнению, неудовлетворительных результатов они решают значительно увеличить нагрузку в процессе тренировок. Если ранее он пробегал 100 м за 15 секунд, а сейчас может только за 20, чтобы достичь прежнего или даже лучшего результата, он начинает тренироваться каждый день, игнорируя первые тревожные симптомы. К сожалению, такие спортсмены ко мне попадают уже с патологиями в результате неправильных нагрузок при занятиях спортом», – рассказал врач.

По его словам, зачастую причинами обращений являются разрывы сухожилий и стрессовые (маршевые) переломы.