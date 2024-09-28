В каких продуктах содержатся пустые калории

Продукты с пустыми калориями часто содержат в себе избыток простых углеводов или трансжиров, при этом являются бедными по составу микроэлементов, витаминов, клетчатки, аминокислот. Они содержатся в сладких напитках, сырках и других сладких молочных продуктах, кашах быстрого приготовления, фастфуде и снеках, а также в десертах и сдобе. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

«Такие калории скрываются во всех видах сладких напитков, особенно в газировках и пакетированных фруктовых соках, а также в алкоголе. Их много в сладких творожках, сырках, йогуртах, а также хлопьях и кашах быстрого приготовления, в состав которых входит много сахара и рафинированного остатка зерна. В любом виде фастфуда, в чипсах, сухариках, попкорне, и, конечно, во всех десертах и сдобе, содержащих в своем составе рафинированный сахар, белую муку, кондитерские жиры тоже есть пустые калории», – рассказала диетолог.

Потребление продуктов с пустыми калориями нарушает работу эндокринной системы. Оно дает частые скачки сахара крови, способствует нарушению углеводного обмена, может являться причиной развития инсулинорезистентности.